Kelly Slater entre a aposentadoria e o 9.º título mundial O norte-americano Kelly Slater garantiu nesta sexta-feira o inédito 8.º título mundial do WCT, a primeira divisão do surfe mundial. Ele terminou em segundo lugar em Mundaka, na Espanha, atrás do seu compatriota Bobby Martinez, mas garantiu a conquista do campeonato com duas etapas de antecedência. E sobre o futuro, disse não ter definido se tentará o 9.º título em 2007 ou se vai optar pela aposentadoria. Na etapa de Mundaka, Slater tornou-se campeão ao derrotar nas semifinais o australiano Joel Parkinson, o único que poderia lhe tirar o título. Depois na final, ele acabou perdendo para Bobby Martinez, por 16,40 a 14,27. Mas a festa já estava garantida. Aos 34 anos, Slater é dono dos principais recordes do surfe mundial. Seus primeiros 6 títulos vieram nos anos de 92, 94, 95, 96, 97 e 98. Depois, em 99, decidiu se aposentar, mas voltou a competir em 2002. Aí, foi campeão novamente em 2005. "Este foi o ano mais consistente da minha carreira", admitiu Slater, que não pretendia disputar todo o circuito nesta temporada, mas se entusiasmou com os bons resultados e acabou competindo até o final. "Estive muito mais relaxado. Decidi me divertir e não coloquei tanta pressão em mim." Por isso mesmo, Slater não quis adiantar se vai buscar o 9.º título mundial em 2007. "Deixa eu aproveitar o oitavo", brincou o surfista, quando perguntado sobre seu futuro. "Eu me sinto bem, sinto que estou surfando tão bem quanto antes. Isso me faz saber que posso continuar competindo seu eu quiser. Mas eu não sei se quero continuar. Não estou certo disso neste momento." Depois, ele admitiu que pensa em se aposentar no auge da carreira, com o 8.º título mundial. "É uma tentação. Mas também é tentador pensar que posso continuar, já que estou indo tão bem", afirmou Slater. Apesar de o título de Kelly Slater já estar garantido, o campeonato do WCT (World Championship Tour) terá mais duas etapas. O Nova Schin Festival, em Santa Catarina, no Brasil, será de 30 de outubro a 8 de novembro. E o Rip Curl Pro Pipeline Masters acontece de 08 a 20 de dezembro, no Havaí.