A lenda do surfe Kelly Slater postou um bonito vídeo neste domingo, em suas redes sociais. Com uma câmera GoPro, o norte-americano gravou alguns tubos que ele pegou no Kelly Slater Wave Pool, seu próprio sistema de ondas artificiais.

Aos 45 anos, o atleta onze vezes campeão do Circuito Mundial de Surfe deverá buscar o título pela última vez em 2017.