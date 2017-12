Kelly Slater, o grande astro do surfe Riqueza, sucesso profissional, popularidade, trabalho em locais paradisíacos, beleza e sucesso com as mulheres. Kelly Slater tem o que muitos homens acreditam ser o pacote completo da vida perfeita. Mas os desejos desse astro do surfe mundial são surpreendentemente simples à maioria dos mortais. "O que eu gostaria de ter? Gostaria de poder sair com calma por aí de vez em quando", admitiu o hexacampeão mundial de surfe durante a sua passagem pelo Brasil, onde disputa a etapa brasileira do World Championship Tour (WCT). "Além disso, nada de especial, saúde e estar bem com minha família." No Brasil, vida normal é praticamente impossível para Kelly Slater. Em Florianópolis, cidade onde os meninos ganham prancha de surfe antes da bola de futebol, o surfista norte-americano causa frisson por onde passa. Uma rápida passagem sobre as ondas da Praia Mole em sua prancha é suficiente para causar um pequeno tumulto. "O pessoal no Brasil é um pouco mais agressivo, mais exaltado. Não sinto medo, mas às vezes é um pouco excessivo", revelou. Kelly Slater está vivendo uma situação inusitada em sua vida: está participando de uma competição sabendo que não pode mais ser campeão mundial. "Na verdade, é mais relaxante. Em seis anos (excluindo o período entre 1999 e 2001, quando se afastou do circuito e competia esporadicamente) só em um não disputei o título até a última etapa, o que não é ruim", avaliou. "Na verdade, fiquei mais relaxado e surfar está mais fácil." Essa tranqüilidade está se refletindo em seu surfe. Na quinta-feira, ele teve grande desempenho e se classificou direto para a terceira fase, enquanto Andy Irons e Joel Parkinson, que lutam pelo título, foram para a repescagem. "Acontece. Todo mundo tem um dia ruim", disse o hexacampeão, ao defender os colegas. De bem com a vida, Kelly Slater não fala em parar agora. "Sei que vou continuar competindo mais alguns anos. Fora isso, não tenho outros planos", afirmou.