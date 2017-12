Kelly Slater salva mulher e criança no mar do Havaí

De férias da competições da elite profissional de surfe, Kelly Slater teve um dia de herói em Waimea Bay, no Havaí. O 11 vezes campeão mundial salvou uma mulher e uma criança que foram atingidos por uma grande onda.

O norte-americano estava no local depois de não ter conseguido superar o mar da ilha de Oahu, onde as ondas chegavam a quase 30 pés (10 metros). Foi então que o surfista percebeu que Sarah e Van, esposa e filho do fotógrafo Chris White, estavam com problemas e conseguiu resgatá-los.

White agradeceu a atitude de Kelly Slater em uma rede social. "Muito agradecido pelos deuses do surfe não estarem com Kelly Slater hoje, pois, por alguma razão, ele estava exatamente ali para salvar minha mulher e meu filho, que foram varridos por uma onda enorme hoje. Para sempre agradecido ao grande homem e grato por minha família estar viva e salva."

O veterano surfista não demorou para responder. "Por algum motivo parei naquela zona, quando normalmente não o faço, e acabei estando no lugar certo. Fico feliz que tudo esteja bem e que um dia possamos rir disto. A primeira onda do Van [nome do bebê] foi uma daquelas bem grandes. Definitivamente, um bebê ao estilo do oeste australiano".