Kelly Slater torce por tropeços de rivais contra havaianos

Para conquistar seu 12º título mundial, Kelly Slater precisa não apenas vencer o Billabong Pipe Masters, a última etapa do Circuito Mundial, no Havaí, como torcer contra Gabriel Medina e Mick Fanning, seus adversários na briga pelo troféu e que estão em melhores condições no ranking. Por isso, o experiente surfista norte-americano já avisou que pretende torcer pelos dois convidados do evento que sairão da triagem.

"Esses caras são muito atrevidos e podem complicar bastante. Se o Jamie (O''Brien) e o Reef (McIntosh) passarem, eles podem complicar muito a vida do Gabriel e do Mick. Na triagem, com certeza o Jamie é o melhor nessa onda e o Reef está entre os cinco melhores", avisa Slater, esperançoso de que os locais havaianos façam o serviço.

Os dois classificados da triagem entram na primeira fase e, se vencerem, jogam os dois candidatos ao título para a repescagem. Como os campeonatos do Circuito Mundial fazem o chaveamento pelo ranking dos atletas, mesmo que Medina e Fanning avancem na repescagem, encontrariam os locais havaianos na terceira fase, pois eles são os atletas com as piores posições no ranking.

Mas Slater sabe que, mesmo se seus dois rivais pelo título forem eliminados precocemente, ele ainda precisaria vencer em Pipeline. "Não é apenas o Gabriel e o Mick que terão de lidar com eles. Se os classificados da triagem avançarem, eu vou ter de enfrentá-los se eu passar para a fase 3 ou 4. Lembro que em 1995 o Sunny Garcia acabou perdendo para um convidado. Tudo pode acontecer", lembra.