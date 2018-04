Kelly Slater vence brasileiros e assegura 11.º título

E a vitória que faltava veio neste domingo, em San Francisco, na décima etapa do Circuito. O norte-americano de 39 anos avançou às quartas de final e conquistou pontuação suficiente para garantir o título ao vencer dois brasileiros na bateria: Gabriel Medina, de 17 anos, e Miguel Pupo, de 19, dupla que não viu o primeiro título de Slater, em 1992. Só Pupo já havia nascido, mas não tinha nem um ano de idade.

Na bateria que acabou sendo decisiva, em Ocean Beach, neste domingo, Kelly Slater superou com facilidades os dois surfistas paulista. Tirou 17.17 na soma de suas duas melhores notas, contra 15.33 de Medina e 14.83 de Pupo. Só então ele pôde voltar a subir no palco armado na areia, mais uma vez chegando até lá carregado pela multidão.

O título, assim, vem com mais festa do que havia sido na quarta-feira. Na ocasião, Slater lamentou o fato de conquistar sua 11.ª taça justamente no dia em que se lembrava o aniversário de um ano da morte de Andy Irons, maior adversário que teve no surfe.

Com a taça garantida, Slater agora vai buscar o título em San Francisco, etapa que estreia no calendário da ASP e que tem até o dia 12 para ser encerrada. De 8 a 20 de dezembro, o norte-americano surfa apenas por diversão em Pipeline, no Havaí, na etapa que fecha o Circuito.