Kelly Slater vence etapa brasileira do WCT Kelly Slater confirmou o favoritismo e venceu no Brasil a 10ª etapa do Mundial de Surfe. Nesta terça-feira, na Praia da Vila, em Imbituba (SC), o norte-americano mostrou porque é dono de 6 títulos da WCT. Desbancou todos os rivais e conquistou a quarta vitória do ano. E, com os 1.200 pontos somados, deu grande passo para ser campeão pela 7ª vez. Agora, Kelly Slater soma 8.340 pontos contra 7.692 do também norte-americano Andy Irons, que não passou das quartas-de-final no Brasil, restando duas etapas, ambas no Havaí, para o término do campeonato da WCT. Na grande final, Salter superou o australiano Mick Fanning e embolsou um cheque de US$ 30 mil pela conquista. Com o belo desempenho no Brasil, Fanning ganhou US$ 16 mil e assumiu a terceira colocação na classificação geral, com 7.080 pontos, 60 a mais que Taj Burrow, agora o quarto colocado. Surpresa - O paulista Renan Rocha, que recebeu convite para disputar a etapa, foi o grande nome entre os brasileiros. Com belas manobras, ele surpreendeu no torneio, parando apenas nas semifinais, diante justamente de Kelly Slater. Assim, garantiu um prêmio de US$ 10 mil. Na quinta-feira começa o WQS - espécie de segunda divisão do surfe -, na Praia Mole, em Florianópolis. Renan Rocha estará buscando pontos para tentar vaga entre os 15 classificados para o WCT de 2004.