Kelson encara Cotto e 18 mil torcedores O favoritismo de Miguel Angél Cotto na proporção de 3 por 1. A presença de ex-campeões mundiais na platéia como Wilfredo Gomez e Wilfred Benítez, além de 18 mil torcedores que prometem apoiar um dos maiores ídolos do atual esporte porto-riquenho. Estas serão algumas da dificuldades que o brasileiro Kelson Pinto terá pela frente para conquistar o título mundial dos meio-médios-ligeiros (até 63,503 quilos), versão Organização Mundial de Boxe (OMB), neste sábado à noite, por volta das 23 horas, no ringue do Jose Miguel Agrelot Coliseum, em Hato Rey, Porto Rico. O cinturão da OMB está vago, pois o norte-americano Zab Judah abdicou do título. ?A única vantagem que ele (Cotto) tem é a de lutar em casa. Sei como derrotá-lo?, afirmou Kelson, de 23 anos, que venceu duas vezes este adversário no amadorismo. Kelson não revela, mas acredita que possa derrubar Cotto distribuindo golpes na linha de cintura. É verdade que deverá ter cuidado com os contra-golpes, que sempre são muito bem colocados. A guarda do brasileiro é baixa e falha. Os dois lutadores somam 20 vitórias no cartel. O sergipano tem 18 nocautes e o porto-riquenho, 16. Mas Kelson leva vantagem na velocidade ao impor quedas aos seus adversários. Foram 11 nocautes no primeiro assalto, contra apenas um de Cotto. Larry Merchant, comentarista do canal HBO - que vai transmitir a luta para vários países - não aprova o cartel do brasileiro. ?Suas duas últimas lutas nada representaram?, afirmou o jornalista, referindo-se às vitórias sobre José Otávio da Costa e Nelson Santos, ambas em Lauro de Freitas, na Bahia. José Otávio somava duas vitórias e duas derrotas, enquanto Nelson acumulava quatro derrotas e nenhuma vitória. O juiz da luta será o porto-riquenho Roberto Ramirez, enquanto Thomas Miller (EUA), Nelson Vazquez (Porto Rico) e John Stewart (EUA) serão os jurados.