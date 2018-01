Kelson vence por nocaute no Texas O boxeador brasileiro Kelson Pinto obteve a 17ª vitória consecutiva em sua carreira (o 16º nocaute), ao nocautear, aos 2min27 do segundo round, o norte-americano Richard Savage, em luta realizada em El Paso, no Texas, Estados Unidos. Esta foi a estréia de Kelson como lutador empresariado por Oscar De La Hoya.