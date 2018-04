Kenenisa Bekele festeja o 4.º título nos 10 mil metros Não há campeão mais longevo que tenha pisado no Estádio Olímpico de Berlim do que Kenenisa Bekele. O etíope conquistou seu quarto título consecutivo nos 10 mil metros masculino, igualando o feito histórico do compatriota Haile Gebrselassie, atual recordista mundial da maratona. "É incrível vencer pela quarta vez. Estou muito feliz", disse o fundista de 27 anos, tricampeão olímpico da distância e recordista mundial. Bekele mostrou na pista por que é um supercampeão. Controlou a prova até a volta final - manteve-se na segunda colocação, atrás de Zersenay Tadese, da Eritreia. No tocar do sino que indicava os últimos 400 metros, o etíope partiu para o ataque final. Encerrou a prova em 26min46s31 - Tadese chegou quase quatro minutos mais tarde. "Eu realmente planejei ficar atrás até a última volta. E aí parti para o sprint." O fundista etíope ainda não sabe se tentará buscar o título também nos 5 mil metros - as eliminatórias serão realizadas na quinta-feira. "Não sei se vou competir. Talvez decida isso amanhã (hoje)." Ele também venceu a prova nos Jogos de Pequim, assim como detém a marca mundial da distância. No salto triplo feminino, foi a vez de Yargelis Savigne revalidar seu título mundial. A cubana garantiu o ouro em seu 5º salto, quando alcançou a marca de 14,95 m. Ela foi seguida pela compatriota Mabel Gay, que fez 14,61 m. A primeira final de ontem - o terceiro dia de competições em Berlim - deu a Primoz Kozmus, da Eslovênia, o título de campeão mundial do lançamento do martelo (80,84 m). Nos 3 mil metros com obstáculos, a espanhola Marta Domínguez tornou-se a segunda campeã mundial da prova - a modalidade entrou no programa de competições em Osaka/2007 - ao completar a distância em 9min07s32. Hoje, mais quatro finais serão disputadas: lançamento do dardo feminino (a partir das 14h25 de Brasília), 400 metros feminino (14h35), 3 mil metros com obstáculos masculino (14h50) e 400 metros com barreiras, última prova do dia, marcada para as 15h50.