Kenenisa Bekele vai estrear nas maratonas em Paris

Naquela oportunidade, o etíope ficou apenas um segundo à frente do britânico Mo Farah, o atual campeão olímpico dos 5 mil e 10 mil metros. Farah, por sua vez, vai estrear na distância uma semana depois, na Maratona de Londres, marcada para o dia 13 de abril.

Bekele, de 31 anos, ganhou o ouro nos 5 mil e 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, e também no Mundial de Atletismo de Berlim, no ano seguinte. Farah, de 30 anos, igualou a façanha ao vencer as duas provas nos Jogos de Londres, em 2012, e no Mundial de Moscou, no ano passado. Eles são os dois únicos homens a deterem os títulos olímpicos e mundiais dos 5 mil e 10 mil metros ao mesmo tempo.

Bekele ainda é recordista mundial em ambas as distâncias, mas vem sofrendo com as lesões ao longo dos últimos anos e não ganhou um título importante desde o Mundial de Berlim, em 2009. Nos Jogos Olímpicos de Londres, ele terminou a disputa dos 10 mil metros na quarta colocação, em prova vencida por Farah.