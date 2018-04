Kenteris e Thanou já estão depondo Os atletas gregos Kostas Kenteris e Ekaterini Thanou - acusados de terem violado as regras de antidopagem - já estão depondo à Comissão Disciplinar do Comitê Olímpico Internacional, em Atenas. A audiência fora adiada duas vezes. Deveria ter ocorrido no sábado e depois na segunda-feira. Kenteris e Thanou foram afastados da equipe grega dos Jogos Olímpicos de Atenas à espera de uma decisão do COI. Os dois sofreram um acidente de moto, que está sendo investigado pela polícia, na sexta-feira. Nomesmo momento, os atletas eram procurados por um oficial do COI para realizarem um exame antidoping. Kenteris foi campeão olímpico nos 200 metros rasos em Sydney/2000, enquanto Thanou ficou com a medalha de prata na mesma prova do feminino.