Kenteris e Thanou: julgamento adiado O interrogatório previsto para esta segunda-feira a que se submeteria o treinador dos atletas gregos Costas Kenteris e Ekaterina Thanou, envolvidos em um escândalo de doping durante os Jogos de Atenas, foi adiado para dia 20, por causa da morte de seu advogado de defesa. Christos Tsekos morreu no sábado no mesmo acidente de helicóptero no qual morreu o Patriarca Pedro VII de Alexandria, líder da igreja ortodoxa africana. Kenteris e Thanou não se apresentaram para um exame antidoping surpresa nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Atenas. Depois alegaram um suposto acidente de moto para permanecer vários dias internados em um hospital. Finalmente, quando iam prestar esclarecimentos ao COI, desisitiram de participar dos Jogos. Eles eram candidatos à conquista de medalha nos 200 e 100 metros, respectivamente. O promotor Spyros Mouzatakis, que investiga se houve ou não um acidente, já interrogou os dois velocistas.