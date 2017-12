Kenteris e Thanou serão processados Os procuradores Spiros Mousakitis e Athina Theodoropulu encarregados da investigação do caso de Kostas Kenteris e Ekaterini Thanou solicitaram a abertura de processo dos dois atletas gregos por declaração falsa e obstrução a um teste de doping. Eles concluíram que o acidente de moto dos atletas em 12 de agosto, um dia antes do início dos Jogos de Atenas, foi simulado com o objetivo de escapar do exame antidoping.