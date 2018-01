Kenteris e Thanou têm veredicto adiado A Federação Grega de Atletismo anunciou que o veredicto do julgamento dos atletas Kostas Kenteris e Ekaterini Thanou, previsto para ser divulgado nesta segunda-feira, foi adiado por, pelo menos, mais duas semanas. Os dois velocistas da Grécia são acusados de fugir do exame antidoping antes da Olimpíada de Atenas, em agosto passado. Dois dos principais atletas da equipe grega de atletismo, Kenteris e Thanou faltaram ao exame antidoping obrigatório um pouco antes dos Jogos Olímpicos. A alegação para a ausência foi um suposto acidente de moto que eles teriam sofrido. Afastados preventivamente das competições, não disputaram a Olimpíada. O julgamento de Kenteris e Thanou no Tribunal Esportivo Grego começou no dia 18 de janeiro. E a justificativa para o adiamento do veredicto foi a apresentação de novas provas do caso - mas não foram esclarecidas quais eram essas evidências.