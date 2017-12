Kick boxer checo morre em combate O lutador checo Zdenek Vobejd, de 19 anos, morreu em um combate de kick boxing neste final de semana, na cidade de Chrudim, informaram neste domingo as autoridades locais. Segundo a polícia, era a primeira luta profissional de Vobejd, que depois de ter sido nocauteado no primeiro assalto do confronto válido pelo campeonato nacional da categoria, entrou e coma e faleceu em seguida. De acordo com um porta-voz da polícia local, as investigações para apurar as causas da morte do jovem lutador já foram iniciadas.