Kid é a arma da Ulbra hoje contra Wizard Quando tinha 23 anos, Kid foi eleito a revelação da Liga Mundial. Foi em 1993, ano em que a seleção brasileira de vôlei conquistou o título da competição pela primeira vez, no ginásio do Ibirapuera. Aos 34, mais de dez anos depois, o veterano atacante é a principal arma da Ulbra/São Paulo na briga por uma vaga na final do Campeonato Paulista, diante da Wizard/Suzano, que lidera a série semifinal em melhor-de-três por 1 a 0. A partida, que está marcada para as 20h30 desta quinta-feira, terá transmissão da SporTV. "O jogo de amanhã (hoje) é tudo ou nada para a gente, é a nossa última chance", disse Kid. Para ele, a renovação do elenco da Ulbra de um ano para outro atrapalhou o entrosamento da equipe, atual campeã paulista. "Essas mudanças influenciam um pouco, certamente. Muitos jogadores foram trocados. Eu, por exemplo, estava na Bélgica." Kid passou os últimos três anos jogando no exterior. Além da Bélgica, passou uma temporada na Itália e outra em Porto Rico. Pela primeira vez é o jogador mais velho de sua equipe. "É algo novo. Não está sendo fácil, mas é muito legal. Procuro contribuir com a experiência técnica e emocional. Ainda não me chama de tio, mas brincam que eu sou o ?velhão? do time", contou. "Procuro ser um líder dentro de quadra e não deixar a peteca cair. Mas tem vezes que não dá." O veterano ficará na Ulbra até o fim da Superliga. Depois, não sabe qual rumo tomará. "Só sei que vai ser jogando vôlei. E no Brasil, por causa dos meus filhos, Gustavo, de 11 anos, e Gabriela, de 3. O Gustavo já fala seis línguas, mas precisava rever amigos aqui no Brasil, por isso unimos o útil ao agradável?, justificou. Quanto aos adversários, Kid afirma: "Eles vêm para este jogo da mesma forma que vieram para o primeiro. Nós é que temos de melhorar para surpreender e chegar à vitória."