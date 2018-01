Kid Jofre tem noite decisiva no Baby O confronto entre os médios Alexandre Luiz (AC Blade Gym/Osasco) e César Pereira Ferreira (Orion Boxe) e a luta feminina entre Deise Lima (Guarujá) e Erika Santos (Kid Jofre) serão as principais atrações da noite decisva do Toneio de Estímulo Kid Jofre. Os combates, que definirão os campeões de todas as categorias da competição, começam nesta terça-feira, às 19h15, no Conjunto Desportivo Baby Barioni. Entre as equipes envolvidas na competição, a favorita é a Guarany/Nobre Arte, que terá representantes na maioria das lutas. O confronto entre Luiz e Ferreira promete ser a de melhor qualidade técnica enquanto nos pesados a força deve prevalecer com Wellington Santos Alves e Antonio Carmo, que venceram os duelos semifinais por nocaute. Os combates: Paulo Rodrigues x Roberto Santos, mosca-ligeiro (-48 kg); Mário Silva x Leonardo Domingues, mosca (-51 kg) ; Osvalmir Santos x Carlo Melo, galo (-54 kg); Felipe Moledas x Luis Carlos Santos, pena (-57 kg.); André Luis Ferreira x Ricardo Henrique, leve (-60 kg); super-leve (-63,5 kg) Uelis Devanier x José Diniz, super-leve (-63,5 kg); meio-médio (-67 kg) Fernando Barbosa x Divaldo dos Santos, meio-médio (-67 kg); médio-ligeiro (-71 kg) Gersor Rosário x Fábio José Freitas, médio-ligeiro (-71 kg); Cesar Ferreira x Alexandre Luiz, médio (-75 kg); meio-pesado (-81 kg) Juliano Ferreira x Waldir Santos, meio-pesado (-81 kg); Wellington Alves x Antonio Carmo, pesado (-91 kg); Gilberto Rodrigues x Carlos Alberto Petterin, super-pesado (+91 kg).