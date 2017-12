Kim Clijsters estréia com vitória na França Pela primeira rodada do Torneio de Roland Garros, a tenista belga Kim Clijsters, número dois do mundo, derrotou nesta segunda-feira a francesa Virginie Razzano por 2 sets a 0 e avançou para a próxima fase da competição. No primeiro set, Clijsters não encontrou nenhuma dificuldade e aplicou um pneu em Virginie (6/0). Já no segundo a história foi diferente e a belga só conseguiu vencer no tie-break por 7/6 (7/4). "No começo eu estava concentrada e fiz uma boa apresentação. Mas, cometi erros no fim. Apesar dos problemas foi um bom teste", explicou. Em outro confronto, a russa Elena Dementieva, cabeça-de-chave número seis de Roland Garros, passou pela eslovaca Martina Sucha por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Também por 2 a 0, a norte-americana Venus Williams, cabeça-de-chave número 11, venceu a austríaca Sybille Bammer por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A sueca Sofia Arvidsson eliminou a venezuelana Maria Vento-Kabchi por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Já a francesa Nathalie Dechy venceu a sua compatriota Stephanie Foretz por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 6/3). Também por 2 a 1, a eslovaca Katarina Srebotnik bateu a israelense Anna Smashnova, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2. Outros resultados da primeira rodada em Roland Garros: Hana Sromova (RCH) 2 x 0 (ITA) Roberta Vinci - 6/1 e 7/5 Aravane Rezai (FRA) 2 x 0 (ITA) Alberta Brianti - 6/4 e 7/6 (7/1) Alicia Molik (AUS) 2 x 0 (ITA) Antonella Serra Zanetti - 7/5 e 7/6 (7/3) Anda Perianu (ROM) 2 x 0 (RCH) Lucie Safarova - 6/1 e 7/6 (9/7) Li Na (CHN) 2 x 1 Amy Frazier (EUA) - 7/6 (7/5), 4/6 e 6/1 Emma Laine (FIN) 2 x 1 (FRA) Youlia Fedossova - 4/6, 7/6 (7/2) e 6-2 Peng Shuai (CHN) 2 x 0 (RUS) Elena Vesnina - 6/2 e 6/2 Ashley Harkleroad (EUA) 2 x 1 (CRO) Jelena Kostanic - 7/5, 2/6 e 7/5 Martina Muller (ALE) 2 x 1 (ITA) Nathalie Vierin - 4/6, 6/4 e 3/0 (Vierin abandonou por lesão) Viktoriya Kutuzova (UCR) 2 x 0 (EUA) Vania King - 7/6 (13/11) e 6/2 Julia Vakulenko (UCR) 2 x 0 (CHN)Yuan Meng - 6/1 e 6/2 Kirsten Flipkens (BEL) 2 x 0 (FRA) Virginie Pichet - 6/2 e 6/3 Conchita Martínez Granados (ESP) 2 x 1 Mariana Díaz Oliva (ARG) - 6/4, 3/6 e 6/1 Mara Santangelo (ITA) 2 x 0 (ESP) Arantxa Parra Sanonja - 6/4 e 6/1