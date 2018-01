Kim Clijsters ficará afastada do tênis durante 2 meses Agora que assumiu novamente a liderança do ranking mundial, a tenista belga Kim Clijsters ficará afastada dos torneios por 2 meses. Ela sofreu uma lesão no tornozelo direito, nesta quinta-feira, durante a disputa da semifinal do Aberto da Austrália, quando foi eliminada pela francesa Amelie Mauresmo. Mesmo com a eliminação na semifinal, Clijsters irá ultrapassar a norte-americana Lindsay Davenport no ranking mundial da WTA, em lista a ser divulgada na segunda-feira, após a final do Aberto da Austrália. "Tenho más notícias a respeito de meu tornozelo. Ele desprendeu-se do ligamento interior, o que significa que estarei ausente pelo menos oito semanas", declarou a tenista, em seu site oficial. Depois de eliminar Clijsters, que abandonou a partida no terceiro set, Mauresmo irá enfrentar outra belga na decisão do Aberto da Austrália: Justine Henin-Hardenne, que passou pela russa Maria Sharapova.