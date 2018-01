Kim Clijsters ganha fácil a primeira no WTA de San Diego A tenista belga Kim Clijsters não teve muito trabalho para estrear com vitória no WTA de San Diego, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, a número 2 do mundo venceu a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Nas oitavas-de-final, a belga terá pela frente a sérvia Jelena Jankovic. Mais dificuldades teve a francesa Mary Pierce, que voltou ao circuito profissional após se recuperar de uma lesão. Sexta pré-classificada, Pierce derrotou a austríaca Sybille Bammer por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 6/7 (7/9) e 7/6 (7/4). Sua rival na próxima fase será a finlandesa Emma Laine, que passou pela russa Elena Vesnina também por 2 a 1 - com parciais de 6/7 (1/7), 7/6(7/5) e 6/4. Em outras partidas do dia, a russa Anna Chakvetadze bateu a compatriota Nadia Petrova (cabeça-de-chave número 3) por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2 - e a suíça Patty Schnyder (quinta pré-classificada) passou pela argentina Gisela Dulko por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1.