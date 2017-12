Kim Clijsters quer voltar às quadras ainda neste mês A tenista belga Kim Clijsters, atual número cinco do ranking mundial da WTA, revelou nesta quarta-feira que pretende retornar às quadras ainda neste mês, uma vez que ela já está praticamente recuperada de uma lesão no punho. "Vamos ver o que acontecerá quando voltar a treinar. Acredito que estou evoluindo muito bem", explicou Clijsters. Quando se lesionou, em agosto, ela deixou de participar do US Open, o último Grand Slam da temporada. Por esse motivo, a belga caiu no ranking da WTA, já que ela era a segunda colocada. Além disso, a tenista não pôde defender a Bélgica na final da Fed Cup - a equipe acabou derrotada pelas italianas. Clijsters pretende iniciar os treinamentos, no máximo, em 10 dias.