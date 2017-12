Kim Clijsters vence na Polônia e impõe tri-vice a Kuzntesova A belga Kim Clijsters, número 2 do ranking mundial, conquistou neste domingo o título do Torneio de Varsóvia, na Polônia, ao derrotar a russa Svetlana Kuznetsova por 2 a 0 (7/5 e 6/2). "Fui agressiva e tentei evitar que ela fizesse seu jogo", afirmou Clijsters, que conquistou seu primeiro título neste ano. "Tive de jogar defensivamente, mas acabei dando a ela muito espaço", lamentou Kuznetsova. A derrota fez a russa amargar o terceiro vice-campeonato consecutivo no torneio polonês - ela perdeu as finais de 2004 para a norte-americana Venus Williams, e do ano passado para a belga Justine Henin-Hardenne. "Sempre pego adversárias fortes e tento jogar bem, e elas são melhores que eu na decisão", explicou Kuznetsova.