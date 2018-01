Kim Klijsters, número dois do mundo, perde em Miami A belga Kim Clijsters, tenista número 2 no ranking da WTA e cabeça de chave número 2 do torneio de Miami, foi derrotada, neste sábado, pela norte-americana Jill Craybas por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 7/5. Com este resultado Clijsters se junta a sua compatriota Justine Henin-Hardenne, número 3 do mundo, que foi eliminada na sexta-feira por outra norte-americana, Meghann Shaghnessy. Outros resultados do dia: Klara Koukalova (RCH) 2 x 1 Tathiana Garbin (ITA) (2/6, 7/5 e 6/1) Jie Zheng (CHI) 2 x 1 Nathalie Dechy (FRA) (2/6, 7/6 e 6/1) Anna Chakvetadze (RUS) 2 x 0 Shahar Peer (ISR) (6/1 e 6/2) Michaella Krajicek (HOL) 2 x 0 Lucie Safarova (RCH) (6/3 e 6/4) Elena Vesnina (RUS) 2 x 0 Francesca Schiavone (ITA) (6/2 e 6/3) Anna-Lena Groenefeld (ALE) 2 x 1 Shinobu Asagoe (JAP) (6/4, 4/6 e 6/3) Tatiana Golovin (FRA) 2 x 0 Lourdes Dominguez (ESP) (7/5 e 6/0) Viktoriya Kutuzova (UCR) 2 x 0 Marta Domachowska (POL) (6/3 e 6/2)