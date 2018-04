Kirui vence maratona em dobradinha do Quênia; Marílson é 16o O queniano Abel Kirui venceu neste sábado a maratona masculina no Mundial de Atletismo de Berlim e estabeleceu o novo recorde do campeonato, com 2h06min54s. Foi o terceiro título de grande expressão seguido para o Quênia na prova.