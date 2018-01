Kiss toca no encerramento dos Jogos A veteraníssima banda de rock Kiss será a principal atração da festa de encerramento dos XIX Jogos Olímpicos de Inverno, em Salt Lake City, marcada para domingo. Além do grupo - que entre outros sucessos consagrou o clássico "Rock and Roll All Nite" - a festa terá muitas outras estrelas do rock, pop e da música contemporânea. Haverá apresentações de John Bon Jovi, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Moby, Harry Connick Junior e do grupo Earth Wind and Fire.