Kitesurfe: carioca vence 3 baterias O carioca Joseph Carneiro venceu três baterias seguidas nesta sexta-feira e garantiu, no mínimo, o sétimo lugar do Super Kite 2004, a etapa brasileira do Circuito Mundial de kitesurfe, no Beach Park, em Porto das Dunas, Fortaleza. Neste sábado, Joseph, 31º do ranking mundial, duela com o polonês Janek Korychi (26º). "Foi o que falei no início da semana: estou confiante e no melhor nível mundial em todas as provas. É entrar na água e fazer meu melhor." A mesma sorte não teve o bicampeão brasileiro Guilherme Brandão, o Guili. Ele passou de sua primeira bateria na repescagem, mas foi eliminado pelo holandês Kevin Langeree, oitavo do ranking. Guili encerrou sua participação no torneio com a 13.ª posição, mas poderia ter ido além se sua melhor pipa não tivesse rasgado, obrigando-o a competir com uma um pouco maior, que dificultou a performance. Os outros dois brasileiros também não passaram das primeiras baterias da repescagem. Raphael Almeida, o Juruna, ganhou uma, perdeu outra e ficou em 17.º. Reno Romeu, de apenas 14 anos, perdeu para o francês Jeremie Eloy, 13.º do mundo, mas continuou dando muito trabalho aos mais velhos. Depois do surpreendente terceiro lugar no Brasileiro, conquistado no início do mês, foi muito bem contra o francês, mas, no final da bateria, sua pipa enroscou na do adversário e os juizes consideraram que o erro foi do brasileiro. Eliminado, ficou inconformado quando recebeu a confirmação de que vinha bem da boca do próprio Eloy. "Ele estava melhor e venceria se não fosse o acidente", disse o francês. Neste sábado, os oito melhores entram na água para decidir o título. O campeão antecipado do circuito em 2004, o inglês Aaron Hadlow, tenta encerrar o ano com outra vitória. No feminino, o destaque desta sexta foi o duelo entre a paulista Bruna Kajiya e a carioca Carol Freitas, atual campeã brasileira. Bruna venceu, garantiu ao menos o quinto lugar e neste sábado enfrenta a polonesa Ania Grzelinska. Carol, eliminada, terminou em 7º, e Camila Pagliuca, a outra brasileira na competição, em 12º.