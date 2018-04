Kitesurfista Bruna Kajyia foca preparação física antes do Mundial

SÃO PAULO - A kitesurfista brasileira Bruna Kajiya está reta final de preparação para a terceira etapa do Mundial, em junho, na Itália. Nos últimos dias, a terceira colocada no campeonato intensifica o treinamento físico e embarca para os Estados Unidos para a disputa do Campeonato Internacional de Obstáculos.

“O kite é uma modalidade que exige agilidade, força, velocidade, flexibilidade e resistência. Nosso objetivo foi criar um treino que ela possa praticar em qualquer lugar, mantendo a constância, mesmo durante os períodos de competição”, explicou Luciano D'Elia, preparador físico da atleta de 26 anos, que foi campeã mundial em 2009.

“Comecei bem a temporada, mas ainda posso melhorar. E esse condicionamento físico específico vai me ajudar na busca do meu objetivo, que é mais um título Mundial”, disse Bruna. Para isso, terá de superar suas principais adversárias, a polonesa Karolina Winkowska e a espanhola Gisela Pulido, atuais primeira e segunda colocadas respectivamente no Mundial da PKRA (Professional Kiteboard Riders Association), categoria Freestyle.

A próxima etapa da temporada será entre os dias 25 e 30 de junho na Sicília.