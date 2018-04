Kleber faz a diferença mas torce por reforços Mais uma vez, o capitão Kleber fez a diferença. Ele correu muito, "trombou" bastante com a zaga adversária, soube aguentar as provocações e "cavou" várias faltas para o especialista Marcos Assunção. E, de quebra, acabou fazendo o gol da vitória palmeirense, assegurando a volta do Palmeiras à liderança do Campeonato Paulista. Mas chega uma hora em que até um jogador que parece incansável começa a sentir o esforço. "Os gols estão saindo, mas não consigo jogar "preso", não me sinto bem. A gente enfrenta três ou quatro adversários. Acho que precisamos de um centroavante e de outras opções para compor o elenco"", declarou o atacante, personagem do jogo de ontem no Pacaembu.