Kléber Pereira deve ir para o Palermo O ano ainda não terminou e o Santos está de olho nas contas. A esperança do presidente Marcelo Teixeira é a de que possa fechar 2007 com as finanças equilibradas. Para tanto, a alternativa é a venda de jogadores. Um deles é o atacante Kléber Pereira, na mira do Palermo, da Primeira Divisão da Itália.