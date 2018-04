Kléber Pereira reclama de 'muita brincadeira' O Santos fez a primeira parte da lição de casa, ao derrotar o Sandro André, e agora fica na dependência de outra vitória em casa, domingo, contra o Botafogo, para se aproximar de vez do G-4. Mas nem tudo foi festa na recuperação santista, que vinha da derrota de virada contra o Corinthians. Kléber Pereira saiu reclamando do individualismo de alguns companheiros, em clara referência a Neymar. "A vitória foi importante, mas precisamos deixar de frescura. Time que quer vaga na Libertadores não pode ficar com tanta frescura. Isso é Campeonato Brasileiro e por isso não se pode brincar", esbravejou.