Kleber pode ir para o Corinthians, diz agente

Kleber está dividido entre se tornar um dos jogadores mais bem pagos do Brasil ou continuar perto da família e realizar um sonho de criança, que é defender o time de coração, o Corinthians. O empresário do atacante, Giuseppe Dioguardi, em entrevista ao Estado, afirmou que não vê problemas na possibilidade de o atleta ir jogar no maior rival do seu atual time.

"O Palmeiras mandou ele embora. A partir deste momento, o clube diz que está livre para negociar com quem quiser e ele, como é profissional, pode jogar em qualquer clube. Não teria problema jogar no Corinthians ou outro time", disse o agente, que não vê Kleber muito animado com a possibilidade de defender o Grêmio.

"Desde que o Palmeiras lhe comunicou que estava livre, ele avisou que daria preferência para os times do eixo Rio-São Paulo. Mas isso não impede que converse com outros clubes"

Dioguardi aproveitou para criticar os torcedores palmeirenses que estão chamando o jogador de Judas. "Engraçado que quando o Palmeiras o dispensou, falavam que ele podia ir embora que não faria falta. Agora, falam que ele seria traidor se fosse para o Corinthians. O torcedor tem de entender que quem quis que o Kleber não jogasse mais no clube foi a diretoria."

Resistência. O empresário nega que tenha alguma oferta além da do Grêmio. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, já fez uma proposta ao Palmeiras em valor parecido com o do Grêmio - cerca de R$ 5 milhões -, mas a oferta foi recusada. As negociações podem ser reabertas.

A diferença entre os salários é grande. Andrés estaria disposto a pagar R$ 150 mil a menos do que os gremistas. "Podemos negociar com o Corinthians, mas os valores não seriam os mesmos. Cada negociação é uma história diferente", disse o vice-presidente do Palmeiras, Roberto Frizzo.

O empresário de Kleber acredita que em até quatro dias terá uma definição do caso. O diretor de futebol do Grêmio, Paulo Pelaipe, aceitou prorrogar o prazo que expirava ontem para hoje.

Dioguardi nega que tenha sido combinado prazo para ele dar a resposta. "Fomos para Porto Alegre para ouvir a proposta, mas não tem uma data para darmos a resposta."

Ontem, Felipão negou que André Lima tenha se recusado a jogar no Palmeiras. "Ele foi comunicado e não perguntado se queria jogar no Palmeiras. Se tiver oportunidade mais para frente, garanto em 100% que ele aceita negociar com o Palmeiras."

PALMEIRAS. MAURICIO RAMOS PEGOU DOIS JOGOS DE SUSPENSÃO