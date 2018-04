Kleina dispara contra diretoria e cobra reforços

Nenhum torcedor do Palmeiras está mais preocupado com a situação da equipe do que o técnico Gilson Kleina. Afinal de contas, se o time não for bem nesta temporada, fatalmente vai sobrar para o treinador. Por isso, ontem ele resolveu desabafar e deixou claro estar irritado com a diretoria e com o meia Valdivia.

Por sua postura e palavras, Kleina parece que ainda se sente em 2012, quando viu seu time colecionar fracassos dentro e fora de campo. A dificuldade para contratar reforços já é o primeiro problema de 2013. "Já fiz mais reunião do que a ONU aqui. Respeito o momento político e o COF, mas precisamos entender que, pela grandeza do Palmeiras, temos de ser no mínimo inteligentes. Temos a necessidade de reforços e já perdemos um tempo que não vamos mais conseguir recuperar", disparou.

Kleina faz questão de deixar claro que a omissão da diretoria pode fazer com que o torcedor tenha mais um ano de sofrimento. Em entrevista ao Estado, o presidente Arnaldo Tirone admitiu que está em dívida com o clube e com o treinador e demonstrou uma tranquilidade de quem não sabe muito bem o que fazer. "Estamos demorando para contratar mesmo, mas estamos trabalhando. Acontece que a situação não nos permite fazer muito mais do que isso", disse.

O marasmo da diretoria irrita Kleina também quando o assunto é Valdivia. O meia chileno não se reapresentou no dia 3, com o elenco, e só apareceu no dia 7, alegando que fazia um tratamento especial no Chile e que não dava para voltar antes. Ainda afirmou que não avisou ninguém do motivo do sumiço, por achar que ninguém acreditaria que ele estava treinando nas férias.

O treinador não engoliu a desculpa do chileno. "É louvável o atleta ter treinado nas férias, mas não posso compactuar com o fato de um atleta da nossa instituição não comunicar os profissionais que aqui estão. Se a moda pega, cada um vai se reapresentar no dia que quiser e vai chegar com uns documentos na mão falando que estava treinando nas férias", disparou.

Visivelmente irritado e aproveitando para reclamar da atual e mandar recado à nova diretoria (a eleição para presidente será no dia 21), Kleina disse que é necessário ter pulso mais firme com alguns atletas. "Temos de parar de passar a mão na cabeça de alguns jogadores. Disciplina tem de funcionar para todos, mas parece que o parâmetro é diferente para alguns. Se fosse um jogador que não fizesse tanta diferença, o tratamento seria igual?", questionou o treinador.

E mais uma vez, Tirone colocou panos quentes no assunto e disse que já se acertou com o chileno. "O importante é que o Valdivia voltou bem fisicamente e está se dedicando nos treinos. Já conversamos com o departamento de futebol e não quero opinar sobre Valdivia agora."

Marcar território. Mais do que pressionar Tirone, Kleina fez questão de deixar clara sua insatisfação para mostrar também aos novos diretores que não está acomodado e espera por mudanças assim que o novo presidente assumir o cargo. E espera que o recado faça Valdivia 'acordar.'

PALMEIRAS. LEIA MAIS

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/palmeiras