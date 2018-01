Klever Kolberg confirma favoritismo no Rally dos Sertões O piloto Klever Kolberg confirmou o favoritismo e venceu a primeira etapa do Rally dos Sertões, na categoria carros. Ao lado do navegador Eduardo Bampi, ele completou o percurso em 2 horas, 57 minutos e 58 segundos. Nesta quinta-feira, os competidores andaram 646 quilômetros entre Goiânia e Minaçu, ambas em Goiás, sendo que apenas 286 quilômetros foram cronometrados. Em segundo lugar, nos carros, chegou a dupla formada por Marlon Koerich e Josiane Koerich, com tempo de 2h59m04. E a terceira posição do dia foi para Mauricio Neves e Clécio Maestrelli, que fizeram 3h00m43. Apesar da vitória, Klever Kolberg achou que o primeiro dia de prova foi duro. ?A trilha era bastante sinuosa, com erosões e penhascos. Exigiu bastante do carro. Além disso, comemos muita poeira de duas motos que estavam na nossa frente?, contou o piloto. Caminhões Entre os caminhões, a dupla Amable Barrasa e José Papacena Neto venceu a etapa desta quinta-feira e ainda abriu uma boa vantagem sobre os demais participantes - são 14 nesta categoria. Com o tempo de 3h46m30, ele completou o percurso 23 minutos na frente dos segundos colocados, Ulysses Marizeck e João Ferreira Neto. O terceiro lugar foi para Roberto Zeininger e Abimael Silva.