Klitschko abandona o boxe como campeão Campeão mundial dos pesos pesados, o ucraniano Vitali Klitschko anunciou nesta quarta-feira a sua aposentadoria. Aos 34 anos, ele deixa o boxe por causa das seguidas contusões - a última foi no joelho direito, operado na terça. ?Ultimamente, tenho lutado mais contra as lesões do que contra meus adversários no ringue. É uma decisão difícil, mas prefiro parar no topo, abrindo espaço para outros pugilistas?, disse Vitali Klitschko, em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira em seu site. ?Deixo meu cinturão de campeão nas mãos do Conselho Mundial de Boxe.? Vitali iria defender seu título na luta marcada para o próximo sábado, contra o norte-americano Hasim Rahman, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas a operação no joelho, depois de contusão sofrida durante um treino na última quinta-feira, irá obrigá-lo a ficar 6 meses longe dos ringues. O problema é que Vitali já tinha adiado duas vezes o combate com Hasim Rahman, ambas por contusão. A luta era para ter acontecido em abril passado, mas uma lesão muscular e um problema nas costas adiaram para novembro. Por isso, o Conselho Mundial tinha dado apenas 90 dias para o ucraniano se recuperar dessa vez - caso contrário, ele perderia o título. Assim, como não conseguiria se recuperar nesse período, após a operação realizada na terça-feira em Los Angeles, Vitali Klitschko decidiu se aposentar - perdeu uma bolsa de US$ 7,8 milhões pela luta com Hasim Rahman. Ele deixa o boxe com um cartel de 35 vitórias, sendo 34 por nocaute, e 2 derrotas. Vitali Klitschko conquistou o título do Conselho Mundial em abril do ano passado, ao derrotar o sul-africano Corrie Sanders. Desde então, só defendeu o cinturão uma vez, em dezembro, na vitória sobre o britânico Danny Williams. Com a aposentadoria, Vitali não poderá realizar o sonho de enfrentar o irmão mais novo num combate pelo título mundial. Vladimir Klitschko também é peso pesado e deve desafiar no ano que vem o campeão da Federação Internacional de Boxe, o norte-americano Chris Byrd.