Klitschko bate Johnson e quer Lewis O boxeador ucraniano Vitali Klitschko exige uma revanche com o britânico Lennox Lewis. Na noite de sábado, em Nova York, no ringue do lendário Madison Square Garden, diante de 10.823 espectadores, o pugilista de 32 anos e 2, 02 metros nocauteou o canandense Kirk Johnson aos 2min54 do segundo assalto. ?Olá Lewis. Sei que você viu a luta. Você é um grande campeão, mas tenho condições de derrotá-lo?, afirmou o lutador, que soma 33 vitórias (32 nocautes), duas derrotas e um empate. Klitschko perdeu para Lewis dia 21 de junho, em Los Angeles. O ucraniano estava melhor no combate, mas foi impedido pelo médico para seguir na luta por causa de machucados no rosto e nos olhos no sexto round. ?Estou pronto de novo para ganhar o título mundial?, afirmou Klitschko, que dominou totalmente o duelo com Johnson, de 31 anos, que perdeu pela segunda vez, 37 lutas. Na preliminar, o norte-americano Joe Mesi derrotou por pontos o compatriota Monte Barrett. A decisão dos jurados foi bastante contestada pelo perdedor. Tom Schreck anotou 94 a 94, Joe Dwyer apontou 94 a 93 e Arthur Mercante Sr. somou 95 a 93. O invicto Mesi acumula 28 vitórias (25 nocautes), enquanto Barrett perdeu pela terceita vez, após 32 duelos.