Klitschko derruba Nicholson no quarto round Diante de mais de 10 mil espectadores, o boxeador ucraniano Wladimir Klitschko derrotou, por nocaute, o norte-americano Dannel Nicholson, neste sábado, em Kiel, na Alemanha. O juiz inglês John Coyle paralisou o duelo a 1min44 do quarto assalto, quando o pugilista dos Estados Unidos sofria grande castigo nas cordas. Klitschko dominou totalmente o combate. Nicholson, visivelmente fora de forma, limitava-se a agarrar o adversário com a intenção de paralisar o combate. A tática fez o árbitro descontar um ponto do lutador norte-americano no segundo round. Com a vitória, Klitschko, de 27 anos, 2 metros e 109 quilos, que perdeu o cinturão mundial da Organização Mundial de Boxe (OMB), em março, para o sul-africano Corrie Sanders, acumula 44 vitórias (39 nocautes) e duas derrotas. Nicholson, de 36 anos, 1,92 metro e 105 quilos, sofreu a quinta derrota, em 47 duelos. Ele soma 32 nocautes.