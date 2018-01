Klitschko, revoltado, quer nova luta Apesar de mais calmo, o ucraniano Vitali Klitschko ainda não conseguia neste domingo esconder a revolta com a decisão do árbitro americano Lou Moret, que, por causa de um profundo corte em seu supercílio esquerdo, não o deixou voltar para o sétimo assalto de sua luta pelo título mundial dos pesados, dando a vitória, por nocaute técnico, ao britânico Lennox Lewis. A recomendação do médico Paul Wallace que ocasionou a decisão de Moret frustrou não só Klitschko, que vencia até ali a luta, nas papeletas dos jurados, por 58 a 56 pontos, como o público de 16 mil pessoas no Staple Center de Los Angeles, que vaiou e xingou muito, mas reservou aplausos para o ucraniano. Na verdade, os aplausos se justificavam pelo que acontecera no ringue até ali. O ferimento de Klitschko fora ocasionado por uma cabeçada de Lewis no terceiro assalto e, mesmo com esse problema, o ucraniano foi mais efetivo que o campeão. "Quero a revanche", gritava um nervosíssimo Klitschko, contido por seu irmão Vladimir, para evitar coisas piores sobre o ringue, enquanto Lewis exibia o cinturão e era impiedosamente vaiado pela platéia. No segundo assalto, Lewis teve um momento crítico, em que chegou a cambalear no ringue. Por isso, Klitschko acha que, em nova luta, poderá ganhar do britânico: "Sei que fui o vencedor da luta. me senti bem, controlei a luta o tempo todo. Eu o vencerei na próxima. Não tenho nenhuma dúvida."