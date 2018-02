Klitschko vence Austin e continua com o cinturão da FIB O boxeador ucraniano Vladimir Klitschko defendeu neste sábado o seu título de campeão mundial de peso pesado pela Federção Internacional de Boxe (FIB) e venceu o desafiante Ray Austin por nocaute técnico. Klitschko, de 30 anos, aplicou diversos golpes de esquerda no oponente norte-americano e derrubou o rival aos 87 segundos do segundo assalto. Embora o oponente tenha se levantado, o árbitro preferiu terminar a luta. O ucraniano tem agora um retrospecto de 48 vitórias (sendo 43 por nocaute) e três derrotas. Esta foi a segunda vez que Klitschko defende seu cinturão. Em abril de 2006 ele derrotou o também norte-americano Chris Byrd.