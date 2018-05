Klitschko vence Johnson e mantém cinturão dos pesados

Lukas Lehmann/AP

Klitschko (esq) e Kevin Johnson trocam socos durante luta que valeu pelo cinturão dos pesos pesados

BERNA - O ucraniano Vitali Klitschko manteve o cinturão dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxe (CMB) neste sábado ao derrotar o norte-americano Kevin Johnson. Em luta disputada em Berna, na Suíça, o pugilista de 38 anos venceu o desafiante por pontos, na decisão unânime dos juízes. Esta foi a terceira defesa do cinturão feita por Klitschko.

A vitória foi a 39.ª do pugilista da Ucrânia em 41 lutas na carreira, sendo apenas a segunda não conquistada por nocaute. Já Johnson, de 30 anos, chegou invicto para o confronto deste sábado, com 23 triunfos no currículo.

Na luta em Berna, Johnson optou por uma tática defensiva, ficando a cargo do ucraniano tentar a maioria dos golpes. O confronto chegou a esquentar no 11.º round, quando Klitschko respondeu aos ataques do norte-americano, que decidiu se arriscar mais, vendo que perderia por pontos.

No round final, os pugilistas trocaram golpes pela primeira vez no centro do ring, mantendo o bom nível até o soar do gongo. No entanto, apesar do esforço final de Johnson, foi mesmo Klitschko que levou a melhor no conceito dos juízes.