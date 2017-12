Klochkova e Meolans: melhores na natação A ucraniana Yana Klochkova e o argentino Jose Meolans receberam os troféus de melhores índices técnicos da última etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta 2003/2004, na categoria feminina e masculina, disputada em Campo Grande, zona oeste. A nadadora foi eleita por seu desempenho nos 200m nado medley, prova realizada no sábado, enquanto o atleta se destacou por sua vitória nos 50m livre, ontem. A prova dos 50m livre contou com a participação do brasileiro Jáder Souza que terminou com a terceira colocação, com o tempo de 22s23. Já Meolans obteve a medalha de ouro ao fazer 21s59, deixando para trás o americano Ryan Wochomurka, 22s07. Um dos destaques do Brasil, o medalhista olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, terminou apenas na quinta colocação, 22s42.