Kobe Bryant adoraria jogar Olimpíada do Rio se condição física permitir

"Eu adoraria estar em um ambiente internacional e em volta de outros grandes atletas mais uma vez", disse Bryant à Rádio ESPN nesta sexta quando indagado sobre os Jogos do Rio.

O jogador de 37 anos conquistou medalhas de ouro com a seleção de basquete dos Estados Unidos nos Jogos de 2008 e 2012.

Bryant, que começou sua carreira com os Lakers em 1996 aos 18 anos de idade, já conquistou cinco títulos da NBA e ocupa a terceira posição no ranking de maiores cestinhas da liga, atrás somente de Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone, apesar de ter sofrido com lesões nas últimas temporadas.

Ele disse que sua condição física será um fator a ser levado em conta na tomada de decisão sobre sua participação na Olimpíada. Bryant é um dos 34 jogadores pré-convocados para a seleção masculina de basquete dos EUA para a Olimpíada do ano que vem. Doze jogadores serão chamados para disputar os Jogos.

"Se meu corpo não conseguir fazer isso, não tem sentido fazer", disse o jogador. "Se eu sentir que posso dar uma contribuição e meu corpo estiver bem, adoraria jogar."

(Reportagem de Larry Fine em Nova York)