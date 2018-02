Kobe Bryant comanda vitória dos Lakers sobre os Suns

O Los Angeles Lakers manteve sua boa fase e venceu o Phoenix Suns por 122 x 115 na terça-feira. Kobe Bryant foi o maior destaque, com 38 pontos, e Andrew Bynum teve a melhor atuação da sua carreira, com 28 pontos. Foi a terceira vitória seguida do Lakers, a nona nos últimos 11 jogos. O time agora ocupa o segundo lugar na Divisão do Pacífico, uma vitória atrás do Phoenix Suns. Além de marcar 38 pontos (sendo 26 na segunda metade), Bryant também conseguiu sete assistências e cinco rebotes. Ele elogiou a coesão do time. "Quando você joga contra o Phoenix, é preciso ser sólido. Você pode se dar ao luxo de cometer uns dois erros aqui e ali, mas afinal de contas sua execução defensiva precisa estar lá, e sua execução ofensiva precisa estar lá. Conseguimos fazer isso consistentemente." Bynum, de 20 anos, acertou 11 dos seus 13 arremessos de quadra, ajudando o time de Los Angeles a vencer os rivais do Arizona pela segunda vez seguida. Ao final da partida, o jovem pivô parecia eufórico. "Foi definitivamente um dos meus melhores jogos. Fiz um grande impacto, os colegas de time olhando para mim, abri várias vezes e eles me encontraram hoje." O Phoenix agora acumula cinco derrotas em oito jogos. "Odeio jogar no Dia de Natal", justificou-se o ala Raja Bell. "É parte do trabalho, mas é a parte que eu não gosto muito." Também na quarta-feira, o Cleveland Cavaliers venceu o Heat em Miami por 98 x 82, depois de estar 10 pontos atrás no placar, e o Portland Trail Blazers obteve sua 11a vitória consecutiva, 89 x 79 sobre o Seattle Supersonics.