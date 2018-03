Kobe Bryant leva 1.º MVP da carreira, diz LA Times

Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, ganhou o prêmio de melhor jogador da temporada (MVP) da NBA pela primeira vez, publicou o jornal Los Angeles Times neste sábado. O jornal, citando fontes anônimas com conhecimento sobre o resultado, disse que o comissário David Stern vai entregar o troféu a Bryant na semana que vem em Los Angeles. Autoridades do Lakers disseram que não foram contatados pela liga sobre o prêmio, concedido por jornalistas e que seria o primeiro do jogador após 12 temporadas. Há muito considerado um dos principais jogadores da NBA, o armador de 29 anos levou o Lakers à liderança da Conferência Oeste neste ano. A equipe enfrenta o Utah Jazz no domingo nas semifinais da conferência. Ele teve em média 28,3 pontos, 6,3 rebotes, 5,4 assistências e 1,84 roubadas por partida durante a temporada regular. Ele também teve 33,5 pontos, 5,3 rebotes e 6,3 assistências durante os confrontos com o Denver Nuggets.