Kolberg e Bampi enfrentam problemas com carro no Marrocos A dupla brasileira formada pelo piloto Klever Kolberg e o navegador Eduardo Bampi nem bem começaram a disputa do Rally Dakar 2007 e já enfrentam problemas com seu carro, um Mitsubishi Pajero Full. Nesta segunda-feira, no final do trecho especial (cronometrado) entre Nador e Er Rachidia, já no Marrocos, os brasileiros tiveram problemas mecânicos e ainda não conseguiram completar a etapa, a terceira da competição. De acordo com a equipe de apoio Tibau, um caminhão de assistência mecânica já foi deslocado para o local onde estão parados os brasileiros da equipe Petrobras Lubrax. O problema, inicialmente, não parece ser muito sério e deve ser resolvido rapidamente. No entanto, o tempo somado por Kolber e Bampi terá um acréscimo considerável na classificação geral dos carros. O vencedor da etapa foi o sul-africano Giniel de Villiers, junto com o navegador Dirk von Zitzewitz. O líder geral é a dupla Carlos Sainz e Michel Perin, que venceram a segunda etapa, disputada no domingo, e que terminaram nesta segunda logo atrás de Villiers e Zitzewitz.