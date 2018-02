Kolberg e Bampi terminam em 20.º lugar nos carros no Dakar Com o tempo de 3h23min05s, a dupla brasileira formada por Klever Kolberg e Eduardo Bamp terminou a 12.ª etapa da categoria carros do Rally Dakar na 20.ª colocação. O percurso desta quinta-feira foi realizado entre as cidades de Ayoûn El Atrôus (Mauritânia) e Kayes (Mali). A equipe formada pelo brasileiro Paulo Nobre e o português Filipe Palmeiro ficou logo atrás, completando o trajeto no 21º posto, 14s de desvantagem em relação ao do time nacional. A primeira colocação ficou com o espanhol Carlos Sainz e o francês Michel Perin, que conseguiram o tempo de 2h58min56s, a 3min53s do português Carlos Souza e do alemão Andreas Schulz. Os terceiros foram os franceses Luc Alphand e Gilles Picard, atuais detentores do título, com 4min52s de desvantagem. Com os resultados desta quinta-feira, a liderança na classificação geral está com os franceses Stephane Peterhansel e Jean-paul Cottret, que ficaram em sexto nesta etapa. Eles possuem apenas 6min29s de diferença sobre Alphand. Na terceira colocação aparece a equipe de Jean-louis Schlesser e Arnaud Debron, também da França. Palmeirinha é o 40.º (58h05min48s), enquanto Kolberg figura no 59.º posto.