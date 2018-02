Kolberg e Bampi testam carro para a disputa do Rally Dakar Os brasileiros Klever Kolberg e Eduardo Bampi (piloto e navegador do carro da equipe) fizeram, nesta terça-feira, todas as verificações no Mitsubishi que usarão no Rally Dakar deste ano. Eles passaram a tarde checando cada detalhe do carro e ficaram satisfeitos com o que viram. "Estávamos ansiosos para ver o carro, checar tudo, verificar cada item e, no final das contas, estava tudo perfeito", afirmou Kolberg. Bampi aproveitou a ocasião para instalar os odômetros que trouxe em sua bagagem. "São aparelhos brasileiros de alta qualidade e também estão funcionando perfeitamente", assegurou o navegador, após a dupla ter feito uma volta de reconhecimento pelas ruas de Lisboa. Antes da largada no dia 6, Klever e Bampi vão ainda testar o Mitsubishi nas areias das praias próximas de Lisboa, para ver como o carro se comporta nesse terreno. Em relação ao ano passado, a montadora japonesa garantiu um ganho de potência e torque, mantendo a mesma durabilidade. O carro está pronto para as verificações técnicas que acontecem nos próximos dias, último compromisso antes da largada. A verificação técnica é muito importante porque é o momento no qual a organização da prova checa minuciosamente cada veículo para assegurar que ele esteja estritamente de acordo com o regulamento de sua categoria.