Kosei Inoue fica fora do Mundial de Judô Um dos mais respeitados e talentosos judocas do Japão e do mundo, o tricampeão mundial Kosei Inoue vai ficar de fora do Mundial da categoria previsto para setembro, no Cairo, no Egito, por conta de uma lesão no ombro direito. ?Consultei o médico sobre a possibilidade de realizar uma cirurgia e decidi fazê-la?, disse o medalha de ouro nos Jogos de Sydney até 100kg. "Penso que é melhor voltar a competir com 100% da minha capacidade e não com 60% ou 70% sem intervenção cirúrgica".