Kuznestova e chuva param Mauresmo em decisão na China O jogo consistente da russa Svetlana Kuznestova e a chuva que interrompeu o jogo por 45 minutos foram o suficientes para derrotar a número 1 do ranking mundial, a francesa Amelie Mauresmo, na decisão do Aberto da China, em Pequim, neste domingo. Kuznetsova fechou a partida em 2 a 0 (6/4 e 6/0), em 1 hora e 15 minutos da partida. O jogo seguia equilibrado, com empate em 4/4 na primeira parcial, quando começou a chover. Depois da interrupção, a francesa não conseguiu vencer um game sequer e pouco pôde fazer contra a rival, quinta do mundo. "Ganhei de uma das melhores", comemorou Kuznetsova, de 21 anos, que somou seu oitavo título na carreira. Hingis vence na Índia A suíça Martina Hingis conquistou em Kolkata, na Índia, o 42.º título de sua carreira e o segundo desde que voltou às quadras, no começo deste ano, depois de três anos parada. Atual número 9 do ranking, ela bateu na decisão a russa Olga Poutchkova, de 18 anos e 85.ª do ranking, por 2 a 0 (6/0 e 6/4). Hingis dominou totalmente o primeiro set e controlou a partida com tranqüilidade na segunda parcial, fechando o jogo em menos de uma hora. "Ela é muito talentosa e terá uma grande carreira", elogiou a suíça após a partida. Poutchkova disse que foi muito bom ter a chance de enfrentar um ídolo. "Era minha primeira final e fiquei muito nervosa de jogar contra Martina", ela disse, lembrando um episódio de sua infância. "Tenho uma foto com ela, que tirei quando tinha 10 anos", contou.