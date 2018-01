Kuznetnova garante vaga nas quartas do WTA de Bali Pelas oitavas-de-final do WTA de Bali, competição que é disputada em quadra de cimento e distribui cerca de US$ 200 mil em prêmios, a tenista russa Svetlana Kuznetnova, número cinco do mundo, passou com tranqüilidade pela japonesa Erika Takao por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Grande favorita ao título da competição, Kuznetsova vai enfrentar na próxima fase a vencedora do duelo entre a indonésia Sandy Gumulya e a francesa Severine Bremond. Ainda pelas oitavas, a checa Hana Sromova passou pela japonesa Aiko Nakamura por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/5. Em outro duelo, a francesa Marion Bartoli, cabeça-de-chave número seis, não teve problemas para derrotar a australiana Casey Dellacqua por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Também por 2 a 0, a húngara Melinda Czink eliminou a indonésia Angelique Widjaja, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1.